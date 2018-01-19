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Средства на гранты фермеров Оренбургской области в 2018 году увеличили вдвое

Экономика и бизнес
19 января, 21:39 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 19, января. /ТАСС

До 2020 года в регионе планируют выделить гранты еще 120 начинающим фермерам и создать более 900 рабочих мест

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ОРЕНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Власти Оренбургской области увеличили в 2018 году объем финансирования грантов для фермеров в два раза по сравнению с предыдущим годом, сообщили в пятницу ТАСС в региональном Минсельхозе.

"На гранты начинающим фермерам, на развитие семейных животноводческих ферм и сельскохозяйственные потребительские кооперативы в 2018 году будет выделено почти 454 млн рублей, что почти в два раза превышает финансирование предыдущего года", - сказал представитель министерства.

В ведомстве добавили, что начинающие фермеры в этом году смогут получить гранты на сумму от 1,5 млн рублей до 3 млн рублей, в прошлом году предел был до 1,5 млн рублей. Семейным животноводческим фермам размеры грантов увеличены до 30 млн рублей, ранее можно было получить сумму до 21,6 млн рублей. Гранты кооперативам увеличены в семь раз - с 10 млн рублей до 70 млн рублей.

С 2012 года в Оренбургской области с помощью субсидий было создано более 330 крестьянско-фермерских хозяйств, помощь оказана семи кооперативам на общую сумму более 1,2 млрд рублей из областного и федерального бюджетов. По направлениям деятельности более 40% проектов фермеров занимаются мясным направлением, остальные - молочным направлением, смешанным сельхозпроизводством, растениеводством, овощеводством, рыбоводством, коневодством, овцеводством, свиноводством и пчеловодством.

Благодаря грантовой поддержке в области дополнительно создано более 600 рабочих мест, и до 2020 года планируется поддержать еще более 120 начинающих фермеров и создать более 900 рабочих мест.

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