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Рогозин обсудил с Красносельским итоги сотрудничества РФ и Приднестровья за 2017 год

Экономика и бизнес
19 января, 23:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

Стороны договорились о продолжении сотрудничества и реализации в Приднестровье социально-экономических и гуманитарных проектов

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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Вице-премьер, специальный представитель президента РФ по Приднестровью Дмитрий Рогозин встретился с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. Факт встречи ТАСС подтвердили в аппарате зампреда правительства, сообщив, что в ходе беседы были подведены итоги работы за 2017 год, намечены основные направления сотрудничества на предстоящий период.

Как сообщил помощник российского вице-премьера Дмитрий Лоскутов на своей странице в Facebook по итогам встречи, "по оценкам приднестровской стороны, прошедший год стал для республики временем стабилизации, имеется перспектива для дальнейшего роста экономики. Внешнеторговый оборот вырос на 15%, а без учета импорта природного газа и экспорта электроэнергии - на 41%. Объем экспорта увеличился на 19% (без учета электроэнергии - на 52%), импорта - на 13% (без учета природного газа - на 34%)".

По словам Лоскутова, "существенную роль для роста экспорта сыграло почти трехкратное увеличение продаж металлов и изделий из них". Восстановление с марта 2017 года производственного процесса на Молдавском металлургическом заводе позволило по итогам года сформировать максимальный показатель экспорта по данной группе товаров за последние девять лет. Экспорт приднестровской продукции в Российскую Федерацию вырос в 1,4 раза.

В ходе встречи также обсуждались способы содействия экономическому росту, в том числе возможность кредитования предприятий реального сектора экономики. В текущем году Россия продолжит реализацию в Приднестровье социально-экономических и гуманитарных проектов, дополнительно проработает в межведомственном формате ряд актуальных для приднестровцев вопросов.

Рогозин и Красносельский подчеркнули необходимость практической реализации в интересах граждан, проживающих на обоих берегах Днестра, договоренностей между Кишиневом и Тирасполем в рамках переговорного формата "5+2".

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ в качестве посредников, Евросоюз и США как наблюдатели.

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