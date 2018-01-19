В Ингушетии работают над проектом создания завода по производству японских шин

МАГАС, 19 января. /ТАСС/. Ингушетия намерена перенять опыт Ульяновской области по инвестиционному сотрудничеству с Японией и открытию в регионе завода по производству японских шин. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы региона Юнус-Бека Евкурова.

В Ульяновской области с 2017 года действует завод по производству шин японской корпорации "Бриджстоун". Как отмечается, он стал первым подобным заводом в России и странах СНГ.

"Мы заинтересованы в создании на территории Ингушетии аналогичного производства с привлечением японских инвестиций. Для небольшой республики это стало бы хорошим стратегическим прорывом. Мы обсуждали эту тему с ульяновскими коллегами, и наши специалисты сейчас работают над этим проектом", - сказал Евкуров во время визита в Ульяновск, сообщает пресс-служба.

Глава субъекта подчеркнул, что Ульяновская область имеет колоссальный опыт в сфере привлечения инвестиций. "Будучи главой Ингушетии не раз приезжал в Ульяновск на открытие ряда предприятий, заводов. Хотим перенести этот опыт к нам в республику", - цитирует пресс-служба главу региона.

В июне прошлого года Ульяновская область и Республика Ингушетия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере культуры и экономики на Петербургском международном экономическом форуме. Подписи под документом поставили губернатор Сергей Морозов и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Глава Ульяновской области на церемонии подписания отметил, что регион готов реализовывать совместные проекты в сфере текстильной промышленности. В свою очередь глава Ингушетии сказал, что видит в соглашении выгоду в плане экономического развития.