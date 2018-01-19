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СМИ: направлявшийся в США танкер с СПГ из РФ развернулся в Атлантике из-за непогоды

Экономика и бизнес
19 января, 23:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, января. /ТАСС

Судно переждет шторм в испанском порту Альхесирас

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НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Принадлежащий французской энергетической компании Engie танкер Gaselys, который должен доставить в США сжиженный природный газ (СПГ) российского происхождения, развернулся в Атлантике из-за плохих погодных условий. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

Как оно отмечает, Gaselys должен был прибыть в терминал Everett, расположенный возле Бостона (штат Массачусетс), в субботу. Однако в ночь на пятницу судно, следовавшее из британского графства Кент, где расположен терминал Isle of Grain, неожиданно развернулось в Атлантическом океане и взяло курс на испанский порт Альхесирас.

В Engie агентству заявили, что, несмотря на это, груз все же будет доставлен в США. "Конечный пункт назначения [танкера Gaselys] не изменился, - приводит Bloomberg слова представителя французской компании. - Это по-прежнему Everett, однако дата доставки была скорректирована, в частности, по причинам погоды". Когда партия СПГ теперь может быть доставлена в США, в сообщении не указывается.

Как сообщает Bloomberg, судно Gaselys, которое находится в пути около трех недель, везет партию сжиженного природного газа, произведенного на российском заводе "Ямал СПГ" и доставленного впоследствии в терминал Isle of Grain.

Проект "Ямал СПГ" реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал) и предполагает запуск трех технологических очередей по производству СПГ мощностью около 5,5 млн тонн в год каждая. Сейчас введена в эксплуатацию первая очередь завода, вторая и третья очереди будут введены в 2018-2019 годах.

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