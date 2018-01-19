ООН готова оказать поддержку водным и энергетическим проектам в Центральной Азии

ООН, 19 января. /ТАСС/. ООН готова оказать поддержку реализации инициатив по управлению водными ресурсами и энергетическим проектам в Центральной Азии и Афганистане. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности, посвященном вопросам безопасности и развития в регионе.

Административный глава всемирной организации отметил предпринимаемые странами Центральной Азии усилия, направленные на более эффективное управление водными ресурсами, "которые имеют фундаментально важное значение для экономического развития этого региона". По его словам, в Таджикистане за последние десять лет растаяли почти 30% ледников, а "Аральское море служит страшным предупреждением о последствиях неумелого управления". Эти "экологические бедствия", отметил генсек ООН, должны подталкивать государства региона к "усилению сотрудничества" и совместным действиям.

Гутерриш также сообщил, что воодушевлен "позитивными подвижками в развитии энергетического сотрудничества", которое крайне необходимо для "развития и безопасности". Он обратил внимание на строительство магистрального газопровода из Туркмении в Афганистан, Пакистан и Индию, а также линии электропередач из Узбекистана в Афганистан. Кроме того, административный глава ООН констатировал развитие торговых отношений между странами, что, по его словам, "является предпосылкой для роста", а также необходимо для подготовки экономики стран региона к возможным финансовым потрясениям.

"ООН готова оказать поддержку этим и другим инициативам, которые могут привлечь больше инвестиций и принести процветание в этот регион", - подчеркнул генеральный секретарь ООН.

Центральная Азия как символ межкультурного диалога

Совет Безопасности ООН в пятницу провел министерское дебаты по теме "Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития". Встреча проводилась под председательством главы МИД Казахстана Кайрата Умарова и стала одной из ключевых мероприятий в рамках председательства Астаны в Совбезе.

Выступая с докладом на заседании, Гутерриш отметил, что в дискуссиях по Афганистану и Центральной Азии на сегодняшний день преобладают вопросы безопасности, особенно в свете усилий Кабула по борьбе с "насильственным экстремизмом, терроризмом и транснациональной организованной преступностью".

Генсек ООН обратил внимание на реализацию странами Центральной Азии глобальной контртеррористической стратегии ООН, принятой в 2011 году. По его словам, страны обмениваются опытом в этой сфере и привержены борьбе с терроризмом при поддержке ООН.

Административный глава всемирной организации выразил уверенность в том, что "Центральная Азия и Афганистан потенциально могут стать символами диалога, мира и поощрения контактов между культурами, религиями и цивилизациями". "Вся система ООН готова поощрять более тесное сотрудничество и интеграцию между странами Центральной Азии и Афганистаном в целях достижения целей мира, устойчивого развития, стабильности и безопасности", - подчеркнул он.

В дискуссии в пятницу приняли участие ряд министров иностранных дел, в том числе глава МИД РФ Сергей Лавров. Польский министр Яцек Чапутович, выступая на заседании, отметил важность регионального сотрудничества в качестве инструмента поощрения обеспечения мира и стабильности. "Интенсификация экономических связей в Центральной Азии способствует укреплению их суверенитета", - отметил он. По его словам, привлечение инвестиций в энергетическую и транспортную отрасль, в том числе создание воздушного коридора между Афганистаном и Индией "будет способствовать процветанию региона и укреплению доверия между соседями".