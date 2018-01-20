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Президент США встретится в Давосе с премьер-министром Великобритании

Экономика и бизнес
20 января, 0:10 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, января. /ТАСС

Стороны намерены обсудить дальнейшее укрепление американо-британских отношений

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ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на следующей неделе в Давосе на полях Всемирного экономического форума проведет встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Об этом журналистам в пятницу сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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"Президент Трамп намеревается провести двустороннюю встречу с премьер-министром Соединенного Королевства Мэй в Давосе на следующей неделе с целью дальнейшего укрепления американо-британских отношений", - сказала она.

Ранее канцелярия Мэй объявила о том, что приглашение Трампу посетить страну с государственным визитом остается в силе несмотря на то, что глава Белого дома отменил свое запланированное на февраль посещение Великобритании.

Во время визита в Вашингтон в январе прошлого года Мэй передала Трампу подписанное королевой Елизаветой II приглашение посетить страну с госвизитом, предусматривающим оказание гостю высших почестей, в том числе проживание в Букингемском дворце. Этот шаг премьера вызвал неодобрительную реакцию у многих представителей британской общественности. В частности, петицию с призывом к отмене этого госвизита, который, по неофициальной информации, был намечен на июнь текущего года, подписали 1,85 млн человек. После этого было принято решение отложить данный визит на неопределенный срок.

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