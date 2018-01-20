Надежность источников новостей в Facebook определят пользователи

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. Пользователи Facebook могут сами влиять на качество новостей в этой социальной сети путем оценки достоверности их источников. Данное изменение будет внедряться "со следующей недели", сообщил 19 января создатель и руководитель одноименной компании Марк Цукерберг.

"В современном мире слишком много стремления к сенсационности, слишком много дезинформации и поляризации [взглядов]. Социальные СМИ позволяют людям распространять информацию как никогда стремительно, если мы не решим специфические проблемы сейчас, то тем самым поспособствуем их усугублению", - отметил Цукерберг, с точки зрения которого новостная лента Facebook должна "помогать выстраивать некую общность взглядов".

"Мы решили, что самым объективным будет доверить пользователям определять, какой источник [информации] является наиболее достоверным", - продолжал глава компании. Как он пояснил, в рамках регулярных опросов общественного мнения сотрудники Facebook будут просить людей самостоятельно оценить надежность источника той или иной информации. На основе полученных ответов предполагается формировать рейтинг, лидеры которого и будут допускаться до ленты новостей социальной сети.

Цукерберг обещал, что мнение людей, не знакомых с тем или иным источником новостей, учитываться не будет. Объем информации на ленте новостей социальной сети не сократится.

Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Ежемесячная аудитория соцсети превышает 2 млрд пользователей во всем мире. Цукерберг ранее не раз заявлял, что социальная сеть намерена способствовать увеличению числа пользователей интернета до 5 млрд к 2030 году.