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Кабмин одобрил выделение 14,5 млрд рублей на повышение в 2018 году зарплат бюджетников

Экономика и бизнес
20 января, 11:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

Распорядителем средств выступит Минфин

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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило выделение на три года бюджетных ассигнований для исполнения "майских указов" президента в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных учреждений. В частности, 14,5 млрд рублей будут направлены на увеличение зарплат в 2018 году, говорится в решении, размещенном в субботу на сайте кабмина.

Распорядителем средств выступит Министерство финансов.

"Средства в размере 14,5 млрд рублей направляются главным распорядителям средств федерального бюджета на финансирование в 2018 году повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных учреждений, на которых распространяются положения указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года №761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 28 декабря 2012 года №1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - отмечается в сообщении.

Выделение средств позволит достичь в 2018 году запланированных указами президента РФ показателей заработной платы работников бюджетных учреждений.

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