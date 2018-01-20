Транзитные грузы по РФ могут снабдить электронными навигационными пломбами

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Электронные навигационные пломбы могут внедрить при транзитных международных грузоперевозках автомобильным и железнодорожным транспортом по России - соответствующий проект федерального закона размещен на официальном портале правовой информации. Предполагается, что сервис заработает на инфраструктуре госсистемы "Платон".

Законопроект предусматривает введение механизма контроля за перевозками с использованием средств электронной идентификации. Как отмечается в пояснительной записке, для внедрения такой технологии будет создан сервис отслеживания транзитных международных перевозок с использованием действующей контрольной и программной инфраструктуры госсистемы "Платон" на базе технологии ГЛОНАСС.

Наложение и снятие навигационных пломб будет производиться при въезде и выезде с территории РФ в стационарных или передвижных контрольных пунктах. "Обязанности по наложению и снятию навигационных пломб возлагаются на отправителей или получателей грузов или их представителей, или перевозчиков (в случае транзитных перевозок железнодорожным транспортом)", - говорится в документе. Как отмечается в материалах, законопроект не создает новых расходных обязательств и может вступить в силу с 1 июля 2018 года.

Генеральный директор компании-оператора системы "Платон" ООО "РТ-Инвест Транспортные Системы" Антон Замков отметил, что это сервис для формирования цифровых транспортных международных коридоров через территорию России. "Действующая контрольная инфраструктура и IT-платформа системы "Платон" готова к выполнению государственной задачи по внедрению электронных пломб для транзитных международных перевозок. Мы как оператор крупнейшей транспортно-логистической платформы можем оказать техническую поддержку этому проекту", - сказал Замков и отметил, что разработан прототип электронной пломбы и протестировано программное обеспечение для нее.

Член экспертного совета при правительстве РФ Андрей Ионин считает, что внедрение "сквозного" сервиса электронной пломбы для грузовых перевозок позволит снизить время оформления и проверки грузов. "Наиболее затратная по времени и инвестициям часть внедрения сервиса "электронной пломбы" и самих цифровых транспортных коридоров Российской Федерации, связанная со строительством необходимой инфраструктуры, выполнена. Эта инфраструктура системы "Платон", которая успешно функционирует, причем на всей территории страны, и к которой уже подключено около 1 млн единиц грузового автотранспорта. Поскольку система "Платон" является государственной, это позволит на наивысшем уровне обеспечить ее физическую и кибербезопасность, а также необходимую для бизнеса юридическую значимость данных", - отметил Андрей Ионин, слова которого приводятся в сообщении оператора системы "Платон" "РТ-Инвест Транспортные системы".