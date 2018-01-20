Крым в 2018 году получит на реализацию ФЦП на 12% больше, чем в предыдущем

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Крым в 2018 году получит 60 млрд руб. на реализацию мероприятий федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития полуострова, что на 12% больше, чем выделялось региону в прошлом году. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе правительства региона со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

"[В ходе рабочего совещания в субботу по вопросу мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года"] Сергей Аксенов подчеркнул, что в 2018 году на ФЦП будет выделено 60 млрд рублей", - говорится в сообщении. Ранее 28 декабря дирекция по управлению ФЦП сообщала ТАСС, что регион в 2018 году получит 73,5 млрд руб. на реализацию мероприятий федеральной целевой программы. В 2017 году на эти цели региону было выделено 53,2 млрд руб.

Ранее со ссылкой на Аксенова также сообщалось, что ФЦП развития Крыма по итогам 2017 года будет исполнена на 89%, при этом, республика вернет в федеральный бюджет порядка 5,3 млрд руб., которые не были освоены по программе. В числе причин отставания при реализации мероприятий ФЦП в Крыму в дирекции назвали затягивание сроков конкурсных процедур, некачественный выбор земельных участков под размещение объектов ФЦП, дефицит стройматериалов в регионе.

Власти изучили ситуацию с неосвоением средств ФЦП в регионе и пришли к выводу, что необходимо усилить контроль "над реализацией объектов ФЦП" и закрепить ответственного за каждым из них, сообщили в правительстве. "Больше половины объектов можно было "спасти", если бы непосредственно на месте был закреплен человек и информировал в случае задержки документов в любом органе власти. Так эффективность программы можно было бы увеличить… У каждого проекта должен быть ответственный, и… не надо пенять на подрядчика", - приводятся в сообщении слова Аксенова.

Он уверен, что Крым сможет в 2018 году освоить выделенные региону по ФЦП средства на 100%. "В этом году задача стоит одна - выполнить все на 100%. И это возможно. Мы в состоянии отсортировать проекты при правильном планировании, рассчитать программу", - сказал глава республики.

В рамках совещания власти также презентовали "новую систему контроля и управления ФЦП", отметили в правительстве. "Многоуровневая матрица управления направлена на своевременное выявление рисков и их оперативное устранение. В частности, ежедневно на объект будут выезжать закрепленные специалисты, фиксировать информацию и заносить в базу данных, которая будет доступна всем уровням контроля. Кроме того, раз в неделю группа специалистов будет выезжать на объекты и осуществлять детальный контроль на местах", - говорится в сообщении.