Новый тепличный комплекс заработал в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 20 января. /ТАСС/. Тепличный комплекс, соответствующий последним европейским стандартам, площадью более 2 га заработал в Дагестане, сообщили в субботу в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

"В ООО "Агромикс" на более чем двух гектарах земли в закрытом грунте выращиваются томаты, первый урожай ожидается уже через два месяца. Планируется, что урожайность составит более 30 кг с квадратного метра", - говорится в сообщении.

По приблизительным подсчетам, объем продукции будет составлять не менее 500-600 тонн овощей в год. По словам руководителя тепличного хозяйства Темурлана Тонаева, долговечность и надежность теплиц, произведенных в Нидерландах, подтверждена их многолетней успешной эксплуатацией в Европе и за ее пределами. В данной теплице предусмотрена максимальная светопропускная способность, современное энергосберегающее оборудование, индивидуальный расчет нагрузок на каркас и фундамент, системы вентиляции, полива и отопления, с высокой эффективностью и надежностью.

Общая площадь теплиц в Дагестане в 2017 году увеличилась до 200 гектаров, год назад общая площадь тепличных комплексов в республике составляла 180 гектаров. В республике появились целые поселения, которые специализируются в этом направлении, в частности Уллубийаул и Аданак Карабудахкентского района и Кироваул Кизилюртовского района.

Дагестан ежегодно наращивает объемы производства овощей и плодовых культур. По итогам 2017 года сбор овощей защищенного грунта превысил 16 тыс. тонн. Всего в 2017 году было произведено почти 1,5 млн овощей и 170 тыс. тонн плодов, рост по овощам составляет 106%, по плодовым - 129,4%.