Екатеринбург представил во Вьетнаме заявку на проведение "Экспо-2025"

ХАНОЙ, 20 января. /ТАСС/. Российская делегация во главе с заместителем министра сельского хозяйства РФ Сергеем Левиным представила во Вьетнаме заявку города Екатеринбурга на проведение Всемирной универсальной выставки "Экспо-2025".

"Мы благодарны вьетнамской стороне за теплый прием и будем рады видеть наших партнеров в Екатеринбурге, чтобы они смогли бы воочию убедиться в том, что Екатеринбург - это идеальный город для "Экспо-2025", - отметил Левин в беседе с корреспондентом ТАСС.

По словам замминистра, делегация заявочного комитета провела продуктивные переговоры с вице-президентом Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Данг Тхи Нгок Тхинь, министром культуры, спорта и туризма республики Нгуен Нгок Тхиеном и организовала специальную встречу в Торгово-промышленной палате Вьетнама. Он сообщил, что делегация ознакомила вьетнамскую сторону с преимуществами российской заявки и презентовала планы по застройке выставочной территории, которая может стать самой масштабной в истории "Экспо" - под объекты выставки выделены 555 га.

"Мы рассказали вьетнамским партнерам, почему именно Екатеринбург достоин права провести "Экспо" в 2025 году. Это и уникальное географическое расположение, богатый опыт проведения международных мероприятий, в частности - саммиты ШОС, БРИК и матчи предстоящего Чемпионата мира по футболу, - сочетание звания промышленного центра России с активно развивающейся научной и культурной сферой, это также и развитый центр международного бизнеса", - указал глава делегации.

Российская заявка

Представитель заявочного комитета напомнил, что решение о выдвижении Екатеринбурга в качестве города - кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки "Экспо" в 2025 году было принято руководством РФ весной прошлого года. В сентябре 2017 года Россия официально сдала досье кандидата в Международное бюро выставок (МБВ), а уже в ноябре российская делегация представила на Генассамблее МБВ в Париже тему своей заявки "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь - для будущих поколений" и ее слоган - "Технологии для счастья".

Левин обратил внимание, что Россия всегда играла особую роль в истории выставочного движения. "Мы участвовали во всех всемирных выставках с 1851 года, наши павильоны неоднократно занимали призовые места, а позже входили в учебники по архитектуре", - отметил глава российской делегации. При этом за столь длительную историю участия в "Экспо" (более 165 лет) Россия ни разу не принимала выставку у себя дома.

"Выборы города проведения Всемирной выставки "Экспо-2025" состоятся во Франции в ноябре этого года. У нас серьезные конкуренты - Париж, Осака и Баку. Но я убежден, что Екатеринбург имеет все шансы победить в этой гонке", - заключил замминистра.