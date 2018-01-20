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Инвестор построит во Владимирской области завод по переработке древесины

Экономика и бизнес
20 января, 16:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

Инвестиции в проект составят 21,1 млрд рублей

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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Турецкий промышленный холдинг Yildizlar Yatirim планирует в течение пяти лет построить в Собинском районе Владимирской области завод по глубокой переработке древесины. Объем инвестиций в проект составит 21,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Концепция проекта предполагает строительство экологически чистого производства по выпуску древесных плит, смол и ламинированного напольного покрытия. Компания Yildizlar Yatirim планирует реализовать проект в течение 5 лет и создать около 1 тыс. рабочих мест. Объем инвестиций оценивается в 2,1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Для строительства завода в поселке Ворша Собинского района подобран земельный участок площадью 130 гектаров. "Проектирование и изготовление высокотехнологичного оборудования для предприятия будет выполнено в Германии", - отмечает пресс-служба.

Холдинг Yildizlar Yatirim основан в 1930 году, является одним из крупнейших мировых производителей стеновых панелей из древесины мелкодисперсной фракции. Предприятия, входящие в структуру компании, выполняют переработку продукции лесного хозяйства, выпускают химикаты, удобрения. Холдинг также работает в таких направлениях, как строительство и управление судоходством.

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