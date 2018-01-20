Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новак: рост цены нефти до $70 за баррель стал успехом сделки ОПЕК+

Экономика и бизнес
20 января, 20:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

Глава Минэнерго РФ отметил, что "рынок видит успешность усилий и реагирует"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр энергетики РФ Александр Новак

Министр энергетики РФ Александр Новак

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Продление соглашения о сокращении добычи между странами - участницами соглашения ОПЕК+ положительно повлияло на динамику цен на рынке нефти. Как говорится в сообщении Минэнерго РФ, об этом министр энергетики РФ Александр Новак заявил в субботу на встрече с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом.

Инфографика Как менялась цена на нефть в 2017 году

Как менялась цена на нефть в 2017 году

Нефть марки Brent выросла в цене на 22% по итогам года, во многом этому способствовали договоренности ОПЕК+.

"Рынок видит успешность усилий и реагирует - цены уже почти достигли $70 за баррель", - отметил министр.

В ходе переговоров министры энергетики обсудили состояние перспективы сотрудничества РФ и Саудовской Аравии, а также многостороннее взаимодействие с другими странами, направленное на стабилизацию обстановки на нефтяных рынках.

На встрече в конце ноября 2017 года страны ОПЕК+ договорились сохранить действие соглашения о сокращении добычи нефти до конца 2018 года на прежних условиях - снижение добычи суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки (к октябрю 2016 года, принятому за базовый уровень в сделке). Самые большие квоты по сокращению у Саудовской Аравии (486 тыс. баррелей в сутки) и России (300 тыс. баррелей в сутки). С момента продления соглашения цены на нефть Brent выросли примерно на $6-7 за баррель.

В воскресенье в Омане министры стран ОПЕК+, контролирующие исполнение сделки по сокращению добычи нефти, соберутся на седьмое с начала сделки и первое в этом году заседание мониторингового комитета.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Страны
Оман Россия Саудовская Аравия
Персоны
Новак, Александр Валентинович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
2
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
3
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на территории Чили
4
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
5
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
6
Джек Воробей за штурвалом "Зеленой жемчужины"
7
Что известно о нападении в школе в Бурятии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама