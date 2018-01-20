Новак: рост цены нефти до $70 за баррель стал успехом сделки ОПЕК+

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Продление соглашения о сокращении добычи между странами - участницами соглашения ОПЕК+ положительно повлияло на динамику цен на рынке нефти. Как говорится в сообщении Минэнерго РФ, об этом министр энергетики РФ Александр Новак заявил в субботу на встрече с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом.

"Рынок видит успешность усилий и реагирует - цены уже почти достигли $70 за баррель", - отметил министр.

В ходе переговоров министры энергетики обсудили состояние перспективы сотрудничества РФ и Саудовской Аравии, а также многостороннее взаимодействие с другими странами, направленное на стабилизацию обстановки на нефтяных рынках.

На встрече в конце ноября 2017 года страны ОПЕК+ договорились сохранить действие соглашения о сокращении добычи нефти до конца 2018 года на прежних условиях - снижение добычи суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки (к октябрю 2016 года, принятому за базовый уровень в сделке). Самые большие квоты по сокращению у Саудовской Аравии (486 тыс. баррелей в сутки) и России (300 тыс. баррелей в сутки). С момента продления соглашения цены на нефть Brent выросли примерно на $6-7 за баррель.

В воскресенье в Омане министры стран ОПЕК+, контролирующие исполнение сделки по сокращению добычи нефти, соберутся на седьмое с начала сделки и первое в этом году заседание мониторингового комитета.