Россия и ОПЕК обсудят в Омане судьбу сделки в условиях высоких цен на нефть

ОМАН, 21 января. /ТАСС/. Министры стран ОПЕК+, контролирующие исполнение сделки по сокращению добычи нефти, соберутся в Омане в это воскресенье на седьмое с начала сделки и первое в этом году заседание мониторингового комитета. Союзники оказались дисциплинированны - общий план по сокращению перевыполняется. Но министрам предстоит обсудить реализацию сделки в условиях, когда рост цен на нефть под $70 делает ограничение добычи почти бессмысленным.

Хороши, даже слишком

Сделке по сокращению добычи нефти стран ОПЕК+ пошел второй год. Согласно договоренностям, достигнутым в конце ноября 2017 года, его участники продолжат ограничивать добычу до конца этого года. Россия, Саудовская Аравия и еще 22 страны, участвующие в соглашении, начали сокращать добычу год назад с целью стабилизировать спрос и предложение и убрать с рынка рекордные излишки запасов, которые на начало прошлого года превышали среднюю пятилетнюю норму на 380 млн баррелей.

На протяжении почти всего 2017 года экспортерам в целом удавалось удерживать взятые на себя обязательства. А благодаря перевыполнению квот такими странами как Саудовская Аравия, Венесуэла, Мексика и Россия, общий уровень исполнения обязательств превышал 100%. К декабрю, сообщала ОПЕК, излишки запасов удалось сократить до 220 млн баррелей.

По данным МЭА, запасы нефти развитых стран стабильно сокращались на протяжении последних нескольких месяцев. На этом фоне цена нефти большую часть года удерживалась выше $50 за баррель, к концу года превысила отметку $60, а в начале января на фоне протестов в Иране превысила $70 за баррель.

Рост цены выше $60 за баррель неблагоприятен для стран-участниц, заявил недавно министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане - он способствует росту добычи нефти в США и других странах. По данным минэнерго США, американская добыча может побить 40-летний рекорд уже в феврале и превысить 10 млн баррелей в сутки, что сопоставимо с производственными уровнями России и Саудовской Аравии (11,3 и 9,9 млн баррелей в сутки в декабре соответственно, по данным МЭА).

Сокращать нельзя выходить

Если участники соглашения поймут, что баланс на рынке нащупывается, а цена слишком благоприятна для стимулирования добычи конкурентов, они могут смягчить условия соглашения и пойти на небольшой рост добычи уже в этом году, говорит аналитик "Финама" Алексей Калачев.

Российский министр энергетики Александр Новак не исключал такого варианта. По его словам, рынок стабилизируется уже во второй половине 2018 года, поэтому страны-участницы могут начать досрочный выход.

Однако не все в ОПЕК согласны с этим видением. Кувейтский министр Бахит ар-Рашиди, также входящий в состав мониторингового комитета, уверял недавно, что сделка в июне на очередном саммите союзников не будет пересмотрена. Не будет подниматься вопрос о механизме завершения и на заседании в Омане, говорил он. По словам министра, мониторинговый комитет будет пристально наблюдать за развитием ситуации на рынке, а в это воскресенье подведет лишь итоги исполнения соглашения за год.

В декабре, отметил он, страны ОПЕК+ выполнили сделку на рекордные 125%.