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Международная конференция "Арктические рубежи" начинает работу в норвежском Заполярье

Экономика и бизнес
21 января, 0:13 UTC+3 ОСЛО ОСЛО 21, января. /ТАСС

Делегаты намерены обсудить, как полярным регионам разных стран мира добиться устойчивого экономического развития

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ОСЛО, 21 января. /ТАСС/. Международная конференция "Арктические рубежи", посвященная наиболее актуальным вопросам политики, экологии и бизнеса в высоких широтах, в 12-й раз откроется в воскресенье в заполярном норвежском городе Тромсё. Официальная церемония открытия начнется в 19:00 по местному времени (21:00 мск), а первым рабочим днем конференции станет 22 января.

"Объединяя Арктику" - тема, которая была выбрана для мероприятия в этом году. Делегаты из северных стран будут обсуждать то, как полярные регионы разных государств мира могут добиться устойчивого экономического развития, ответственно использовать богатый транспортный и ресурсный потенциал Северного Ледовитого океана, укреплять сотрудничество и учиться друг у друга. На конференции выступят главы МИД Норвегии и Венгрии Ине Эриксен Сёрейде и Петер Сийярто, спецпосланник генсека ООН по океану Питер Томсон, министры из Норвегии, Дании, Финляндии и Швеции. Конференцию также посетит директор второго европейского департамента МИД РФ Игорь Неверов.

"Заполярные территории - один из наиболее важных объектов внимания для норвежского правительства. Международный интерес к Арктике и Северу также продолжает расти. Устойчивый экономический рост в Арктике необходим для создания новых рабочих мест, полноценного развития населенных пунктов и общин в северных регионах. Правительство Норвегии подчеркивает необходимость в поддержании конструктивного диалога на таких площадках, как Арктический совет, с тем, чтобы Арктика оставалась регионом международного сотрудничества и стабильности", - говорится в заявлении Сёрейде, распространенном накануне открытия конференции.

Несмотря на то, что население расположенного на острове города Тромсё составляет лишь 66 тыс. человек, он претендует на звание одного из крупнейших интеллектуальных и культурных центров скандинавского королевства. Уже много лет заполярный город считается норвежскими "воротами в Арктику" - именно отсюда в начале века стартовали арктические экспедиции Фритьофа Нансена и Руаля Амундсена. Сюда же сегодня приезжают со всего мира охотники за полярным сиянием и ценители красоты северной природы.

В Тромсё ежегодно проводятся фестивали музыкальные и театральные фестивали, научные конференции и крупный международный киносмотр, на котором большим интересом всегда пользуются российские фильмы. Здесь же расположен самый северный в мире университет, где обучаются почти 16 тыс. студентов. За последние несколько лет город посетили балетная и оперная труппы Большого и Мариинского театров. В городе существует большая русскоязычная община, с 1999 года работает основанное соотечественниками городское норвежско-русское общество.

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