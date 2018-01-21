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Страны ОПЕК+ выполняли соглашение о сокращении добычи в 2017 году в среднем на 107%

Экономика и бизнес
21 января, 12:46 UTC+3

Следующее заседание мониторингового комитета организации состоится в апреле

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МАСКАТ /Оман/, 21 января. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ выполняли соглашение о сокращении добычи нефти в прошлом году в среднем на 107%, говорится в пресс-релизе Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

"В среднем страны - участницы Венского соглашения по сокращению добычи нефти в прошлом году выполняли его на 107%", - говорится в релизе.

Следующее заседание мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет в Саудовской Аравии в апреле.

В воскресенье в Маскате, столице Омана, состоялось седьмое заседание мониторингового комитета ОПЕК+, на котором министры обсудили текущие итоги исполнения сделки. Перед встречей министры отмечали, что уровень исполнения сделки на протяжении пяти последних месяцев превышал 100%. Однако, как заявил министр нефти Омана Мухаммед Хамад ар-Румхи, это в том числе связано с падением добычи в таких странах, как Венесуэла, Мексика и других.

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Темы
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Страны
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