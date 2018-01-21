СМИ: Франция решила отказаться от своей заявки на проведение "Экспо-2025"

ПАРИЖ, 21 января. /ТАСС/. Власти Франции решили отказаться от собственной заявки на проведение Всемирной выставки "Экспо-2025". Об этом в воскресенье сообщила газета Le Journal du Dimanche со ссылкой на главу французского оргкомитета выставки Паскаля Лами.

По данным издания, в субботу Лами получил от премьер-министра Франции Эдуара Филиппа соответствующее письмо, выдержки из которого приводятся на страницах газеты. "Я решил не поддерживать далее кандидатуру Франции на проведение всемирной выставки, которая будет отозвана", - пишет глава правительства.

В тексте, адресованном Паскалю Лами, премьер-министр, в частности, выделяет "структурную слабость" экономической части французской заявки на "Экспо-2025". "Дальнейшая работа по этой кандидатуре не могла бы принести успеха без привлечения государственных гарантий", - настаивает Эдуар Филипп, подчеркивая, что французскому оргкомитету, очевидно, не удалось бы найти необходимые средства в сроки, которые отделяют его от визита экспертной комиссии Международного бюро выставок. В связи с этим правительство республики отказывается "обременять будущее дополнительными непомерными обязательствами".

Как отмечает Le Journal du Dimanche, это же письмо получили в субботу глава заявочного комитета Франции на "Экспо-2025" Жан-Кристоф Фромантен, мэр Парижа Анн Идальго и глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс. Официального подтверждения со стороны Матиньонского дворца пока не последовало.

Всемирные выставки "Экспо"

Всемирные универсальные выставки проводятся раз в пять лет. Предыдущая проходила в 2015 году в Милане, следующая такая выставка будет проведена с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года в Дубае (ОАЭ).

Заявка Франции на проведение "Экспо-2025" в Международное бюро выставок (МБВ), штаб-квартира которого расположена в Париже, была подана в сентябре 2017 года. Предполагалось, что проходить она будет на территории инновационного парка Париж-Сакле в пригороде столицы.

После отзыва французской заявки в конкурсе останется три участника - Япония (Осака), Азербайджан (Баку) и Россия (Екатеринбург). Планируется, что выставка будет проходить со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Окончательное решение о месте проведения "Экспо-2025" МБВ огласит в Париже в ноябре 2018 года.