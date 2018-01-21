Венесуэла может нарастить добычу нефти до 2,3 млн баррелей в сутки в 2018 году

МАСКАТ /Оман/, 21 января. /ТАСС/. Венесуэла, чья добыча нефти в декабре упала к ноябрю на 82 тыс. баррелей в сутки, может в этом году вернуться к прежнему уровню около 2,3 млн баррелей в сутки. Об этом журналистам сообщил министр нефти Омана Мухаммед Хамад ар-Румхи по итогам заседания мониторингового комитета в Омане.

По словам министра, вопрос падения добычи обсуждался в воскресенье на заседании комитета. "Думаю, что Венесуэла, судя по комментариям их министра, намерена в 2018 году вернуться к своим нормальным уровням добычи. Мы видим за последние несколько недель улучшения, думаю, ситуация улучшится", - сказал он. Ар-Румхи отметил, что нормальный уровень добычи для Венесуэлы - около 2,3 млн баррелей в сутки, а сейчас страна добывает около 2 млн из-за кризиса в стране.

При этом он отметил, что даже если Венесуэла увеличит добычу, уровень исполнения сделки ОПЕК+ все равно останется более 100%. Ранее он отмечал, что падение добычи в таких странах, как Венесуэла и Мексика, влияет на показатель эффективности сделки, который в декабре составил 129%, а по итогам всего года - 107%.

Ситуация с нефтедобычей в ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты намерены в 2018 году придерживаться высокого уровня исполнения сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, страна может перевыполнить свою квоту в этом году. Об этом сообщил журналистам министр нефти ОАЭ Сухейль Мухаммад аль-Мазруи.

По его словам, "в декабре ОАЭ достигли почти 100-процентного выполнения сделки", и страна намерена продолжать в 2018 году "очень высокий уровень исполнения обязательств". "Нам предстоят ремонты (на нефтедобывающих производствах - прим. ТАСС), и в течение ремонтов исполнение сделки будет выше 100%", - сказал он.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что рассчитывает, что в 2018 году уровень исполнения соглашения, возможно, будет выше 2017 года, в котором странам удалось выполнить квоты на сокращение добычи на 107%.

В воскресенье в Маскате, столице Омана, состоялось седьмое заседание мониторингового комитета ОПЕК+, на котором министры обсудили текущие итоги исполнения сделки. Перед встречей министры отмечали, что уровень исполнения сделки на протяжении пяти последних месяцев превышал 100%. Однако, как сообщал министр нефти Омана Мухаммед Хамад ар-Румхи, это в том числе связано с падением добычи в таких странах, как Венесуэла, Мексика и других.