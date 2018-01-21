Премьер Украины объяснил снижение курса гривны сокращением экспорта и внешними выплатами

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Украинская гривна теряет позиции по отношению к другим валютам из-за снижения экспортных поставок, а также осуществляемых внешних выплат. Об этом заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман в интервью, которое транслировал в воскресенье телеканал ICTV.

"В январе идет уменьшение экспорта с Украины, меньше валюты поступает на Украину, есть выплаты какие-то, которые мы делаем с Украины. Тут возникает дисбаланс, который влияет на колебания курса, который является достаточно гибким", - сказал премьер. По его мнению, когда "все начнет работать абсолютно нормально" и возобновится экспорт, курс гривны вернется в прогнозируемый коридор. "В прошлом году было то же самое", - добавил глава правительства.

Курс украинской гривны начал ощутимо снижаться в конце прошлого года, эта тенденция продолжилась и с наступлением 2018 года. Ежедневно гривна дешевела в среднем на 10 копеек по отношению к доллару, официальный курс вплотную приблизился к 29 гривнам за $1. Так, Национальный банк страны (НБУ) установил курс гривны на понедельник, 22 января, на уровне 28,84 гривны за доллар.

НБУ ранее пояснял ситуацию на валютном рынке страны "сезонными факторами", среди которых - повышенный спрос на валюту среди импортеров.

Государственный бюджет Украины на 2018 год был рассчитан исходя из прогнозного среднегодового курса на уровне 29,3 гривны за доллар. Таким образом, правительство ожидает, что национальная валюта страны в этом году девальвирует почти на 10%.