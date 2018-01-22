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Facebook откроет три учебных центра в странах ЕС

Экономика и бизнес
22 января, 3:30 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, января. /ТАСС

Планируется, что в течение двух лет подготовку в них пройдут около миллиона человек

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© AP Photo/Eraldo Peres

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Корпорация Facebook намерена открыть в странах Евросоюза три центра, где желающих будут обучать применению различных информационных технологий. Об этом заявила операционный директор компании Шерил Сандберг в интервью агентству Reuters, опубликованном в воскресенье.

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"Есть опасения, что в условиях цифровой революции люди остаются без внимания, мы обязательно хотим инвестировать в развитие навыков применения цифровых технологий, чтобы у людей были умения, необходимые для полноценного участия в цифровой экономике", - пояснила она.

Данные центры появятся в Испании, Польше и Италии. Планируется, что в течение двух лет обучение в них пройдут около миллиона человек. Особое внимание будет уделено пожилым, молодежи и беженцам. В программу, как ожидается, войдет изучение сферы медиа и курс безопасного пользования интернетом.

Кроме того, Facebook намерена потратить около $12,2 млн на работу ее структур во Франции, занимающихся разработкой искусственного интеллекта. Сандберг подчеркнула, что Facebook стремится вкладывать средства в развитие как технологий, так и человеческого потенциала.

В последние месяцы в ЕС звучали предложения о введении дополнительного налога на крупные технологические компании США, в том числе и Facebook. По оценкам Еврокомиссии, современные лидеры мирового цифрового рынка, используя недостатки европейского законодательства, значительно сокращают объем своих уплачиваемых в ЕС налогов.

Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Ежемесячная аудитория соцсети превышает 2 млрд пользователей во всем мире. Цукерберг ранее не раз заявлял, что социальная сеть намерена способствовать увеличению числа пользователей интернета до 5 млрд к 2030 году.

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