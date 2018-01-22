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СМИ: Канада готова сделать США конструктивные предложения на переговорах по NAFTA

Экономика и бизнес
22 января, 4:34 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 22, января. /ТАСС

Ранее премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил о хороших шансах на заключение итоговой сделки

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© EPA-EFE/JOSE MENDEZ Scene group

ОТТАВА, 22 января. /ТАСС/. Канада готова предоставить Соединенным Штатам конструктивные предложения по спорным вопросам на переговорах по перезаключению Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом в воскресенье сообщил телеканал СTV.

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По данным его источников в канадском правительстве, "переговорщики от Канады сделают конструктивные предложения, чтобы найти общий язык с американцами по некоторым так называемым ядовитым темам, которые могут "убить сделку". Источники отвергли все домыслы о том, что между Оттавой и Вашингтоном на переговорах есть некая враждебность и заверили, что тон консультаций "профессиональный и приветливый".

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о хороших шансах на заключение итоговой сделки. Он добавил, что канадский подход к переговорному процессу принесет выгоду как Канаде, так и США и Мексике, но не стал раскрывать подробности.

У Оттавы и Вашингтона в ходе пятого раунда переговоров в ноябре 2017 года, как сообщали СМИ, "возникли непреодолимые трудности" в некоторых вопросах, касающихся автомобильной промышленности и сельского хозяйства. Суть споров стороны не разглашали, но глава канадского МИД Христя Фриланд тогда заявила, что американцы выдвинули требования, которые Канада не может принять. Шестой раунд консультаций по NAFTA запланирован на 23-28 января в Монреале.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году и вступило в силу через два года. NAFTA считается одним из крупнейших экономических объединений Западного полушария. Президент США Дональд Трамп хочет пересмотреть договор, так как из-за него, по мнению американского лидера, США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности.

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