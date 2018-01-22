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Инвестор вложит 44 млрд рублей в платную трассу на севере Подмосковья

Экономика и бизнес
22 января, 15:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС

Всего предполагаемая стоимость проекта составит около 52 млрд рублей

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. ООО "Четвертая концессионная компания" вложит 44,3 млрд рублей в строительство платной трассы "Виноградово - Болтино - Тарасовка", которая соединит Дмитровское и Ярославское шоссе. Соответствующий договор концессии подписали власти Московской области и компания, сообщили в понедельник в пресс-службе Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Общая стоимость проекта - 52 млрд рублей. [Из них] 7,7 млрд рублей - капитальный грант [правительства области]. Инвестор - ООО "Четвертая концессионная компания" - [вложит] все остальное", - сообщили в пресс-службе министерства. Это самое крупное концессионное соглашение по платной дороге в Московской области, срок его действия - 15 лет, отметили в ведомстве.

Строительство магистрали предполагается завершить к 2021 году, добавили в Мининвесте области. Трасса будет проходить на удалении 4-8 км от МКАД и станет платной альтернативой уже существующим дорогам.

Новая дорога разгрузит Осташковское шоссе и МКАД и улучшит трафик в Мытищах, процитировали в пресс-службе заместителя председателя правительства - министра инвестиций и инноваций Московской области Дениса Буцаева. Ее протяженность составит 16 км, скоростной режим будет 110 км/час.

"На текущий момент время в пробке на Осташковском шоссе составляет от 30 минут до 2,5 часов. Отсутствие развития транспортной сети приведет к транспортному коллапсу на рассматриваемой территории, тем более что по данным ГУП МО "НИиПИ градостроительства" к 2025 году население в данных поселениях увеличится более чем на 25% с 45 тыс. жителей до 57 тыс.", - пояснил он.

Стоимость проезда по новой трассе, как уточнили в Минивесте Подмосковья, составит 10 руб. за километр. Ежесуточно по этой дороге будут проезжать не менее 24,6 тыс. автомобилей в сутки, следует из сообщения ведомства.

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