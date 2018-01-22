Более 800 человек ожидаются на первом межрегиональном экономическом форуме в Саратове

САРАТОВ, 22 января. /ТАСС/. Более 800 представителей бизнеса и органов власти из разных регионов и стран, как ожидается, примут участие в первом межрегиональном экономическом форуме, который пройдет в марте в Саратове. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона.

"В Саратове состоится первый межрегиональный экономический форум. Ожидается, что в форуме примут участие более 800 представителей бизнеса и органов власти из разных регионов России и зарубежных стран. К участию будут приглашены руководители федеральных министерств и ведомств, депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации, главы регионов", - поясняет пресс-служба.

Форум будет проходить 5 и 6 марта. Проводится с целью определить место российских регионов в глобальной экономической повестке.

Особое внимание будет уделено и налаживанию партнерских взаимоотношений между предприятиями, предпринимателями, инвесторами в формате B2B.

Участники обсудят вопросы цифровой экономики, социального предпринимательства, инструменты развития экономики моногородов, поиск рынков сбыта, реализацию совместных инвестиционных проектов, перспективы расширения отечественного экспорта, стимулирование туризма и многое другое.

"Мы ставим перед собой задачу максимально вовлечь в работу представителей российских регионов как со стороны бизнеса, так и со стороны власти. При очевидных различиях между субъектами у нас есть масса схожих проблем, решение которых интересует всех: это рост доходов бюджета, поиск инвесторов, развитие экспорта и масса других, которые, в конечном счете сводятся к одному вопросу - как обеспечивать одновременное развитие экономики и социальной сферы без ущерба для обеих", - подчеркнула министр экономики области Юлия Швакова.

Министр добавила, что к участию в экономическом форуме будут приглашены иностранные партнеры региона, с которыми сейчас ведутся переговоры.

По словам Шваковой, это позволит уже на месте познакомиться с потенциалом области и перейти на новый уровень сотрудничества.