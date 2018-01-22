ВЭБ вынесет на ближайший набсовет предложения о судьбе Связь-банка и "Глобэкса"

ГОРКИ, 22 января. /ТАСС/. Внешэкономбанк (ВЭБ) вынесет на ближайшее заседание наблюдательного совета предложения по дальнейшей судьбе дочерних Связь-банка и банка "Глобэкс", о возможной продаже которых в 2018 году было объявлено ранее. Об этом журналистам сообщил глава ВЭБа Сергей Горьков по итогам заседания наблюдательного совета.

"Стратегия (в отношении этих двух банков - прим. ТАСС) будет меняться. У нас и Связь-банк, и "Глобэкс" рассматривались (для создания на их основе опорного банка по финансированию гособоронзаказа - прим. ТАСС). В настоящее время принято другое решение. Мы сейчас предложим стратегию, которая учтет эту ситуацию, и на ближайший набсовет предложим другое решение вопроса", - сказал Горьков.

Он также сообщил, что Внешэкономбанк продолжает переговоры по продаже украинского Проминвестбанка, но пока не получал ответа от Нацбанка Украины по этому вопросу.

"У нас много переговоров по украинской части, потому что мы считаем, что нужно из Украины выходить. Там процесс не такой простой, мы находимся в разных переговорах в текущий момент, - сказал он. - У нас были в свое время определенные переговоры с Нацбанком, мы ожидаем определенного ответа от него, но пока его с мая не получили".