Глава ВЭБ примет участие в работе Давосского форума

ГОРКИ, 22 января. /ТАСС/. Глава Внешэкономбанка Сергей Горьков примет участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе.

Об этом он сообщил журналистам.

"Давос - это место, когда можно в течение двух-трех дней встретиться с инвесторами и основными партнерами. Для нас это всегда традиционная поездка. Кроме встреч с партнерами и инвесторами, мы исходим из того, что у нас есть возможность выступить на сессии по блокчейну, которую организовал Давос и пригласил в качестве основного спикера", - сказал Горьков.

Он сообщил, что планирует рассказать о планах банка по развитию этой технологии.