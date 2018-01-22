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Глава ВЭБ примет участие в работе Давосского форума

Экономика и бизнес
22 января, 16:38 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 22, января. /ТАСС

Кроме встреч с партнерами и инвесторами, планируется выступление на сессии по блокчейну, сообщил Сергей Горьков

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ГОРКИ, 22 января. /ТАСС/. Глава Внешэкономбанка Сергей Горьков примет участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе.

Об этом он сообщил журналистам.

"Давос - это место, когда можно в течение двух-трех дней встретиться с инвесторами и основными партнерами. Для нас это всегда традиционная поездка. Кроме встреч с партнерами и инвесторами, мы исходим из того, что у нас есть возможность выступить на сессии по блокчейну, которую организовал Давос и пригласил в качестве основного спикера", - сказал Горьков.

Он сообщил, что планирует рассказать о планах банка по развитию этой технологии.

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