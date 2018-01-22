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Минфин предложил снизить штрафные санкции за нарушение валютного законодательства

Экономика и бизнес
22 января, 20:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС

Также законопроект предусматривает значительное снижение штрафов за незачисление денежных средств, предусмотренных внешнеторговым договором, на счета в уполномоченных банках

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© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Минфин предлагает смягчить для российских экспортеров штрафные санкции за нарушение сроков зачисления валютной выручки: сами сроки в ряде случаев предлагается увеличить до 30 дней, а размер штрафов за их нарушение снизить примерно в два раза. Соответствующий законопроект размещен на портале правовой информации.

В настоящее время российские экспортеры нарушают сроки поступления валютной выручки на счет зачастую по вине контрагента-нерезидента, отмечают разработчики законопроекта. Не имея в большинстве случаев возможности на них повлиять, российские экспортеры вынуждены платить штрафы либо оформлять "мелкие просрочки" большим количеством дополнительных соглашений к контрактам.

"В этой связи законопроектом предусматривается предоставление российским экспортерам дополнительной возможности урегулирования проблем с иностранным контрагентом без рисков получения штрафа за обстоятельства, на которые экспортеры-резиденты не в силах повлиять", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению его авторов, данная мера позволит снизить избыточное административное давление на российских экспортеров при возникновении технических просрочек выполнения покупателями условий экспортных контрактов, а также при возникновении претензий со стороны иностранных контрагентов по условиям поставки, даст возможность резидентам предпринимать необходимые меры по их урегулированию в соответствии с международной практикой и обычаями делового оборота.

Также законопроект предусматривает значительное снижение штрафов за незачисление денежных средств, предусмотренных внешнеторговым договором, на счета в уполномоченных банках, а также за незачисление денежных средств, уплаченных нерезидентам за непоставленные товары, невыполненные работы или неоказанные услуги, говорится в пояснительной записке.

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