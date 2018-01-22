Еврокомиссар: Греция в этом году сможет выйти из-под программ внешней помощи

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Греция в этом году "сможет выйти из-под программ внешней макрофинансовой помощи" и "станет нормальной страной зоны евро". Об этом заявил в понедельник еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси по итогам заседания Еврогруппы.

"Этот год станет особенным для Греции. В этом году эта страна сможет выйти из-под программы макрофинансовой помощи и стать тем, чем мы всегда хотели ее видеть, - нормальной страной зоны евро с нормальными экономическими процедурами и механизмами", - заявил он.

Еврогруппа согласовала в понедельник новый транш макрофинансовой помощи Греции в €6,7 млрд, который будет перечислен через Европейский стабилизационный механизм (ESM). Об этом заявил новый глава Еврогруппы, министр финансов Португалии Марио Сентено, который в понедельник впервые председательствовал на встрече глав финансовых ведомств государств еврозоны.

"Еврогруппа утвердила третий отчет по программе реформ Греции, которому дана позитивная оценка. Проделана огромная работа, которая позволит ESM провести выплату нового транша макрофинансовой помощи в размере €6,7 млрд", - заявил он. Сентено отметил, что Афинам "еще осталось сделать ряд бюджетных усилий", и выразил уверенность, что Греция с этой задачей справится.

Греция находится под программой внешней помощи с 2010 года. За это время страны зоны евро приняли три различные трехлетние программы макрофинансовой помощи этой стране в обмен на жесткие меры бюджетной дисциплины. Первые две из них не были доведены до расчетного завершения, и на их базе создавались новые программы. Третья программа должна быть закончена в августе 2018 года, после чего Греция должна вернуться на рынки заемного капитала.

По разным оценкам, на программы помощи Греции страны зоны евро и МВФ потратили свыше €350 млрд.