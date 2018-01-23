Глава РФПИ проанонсировал сделки в области онлайн-здравоохранения

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в ходе Всемирного экономического форума в Давосе может объявить о новых инвестициях в области онлайн-здравоохранения. Об этом генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев сообщил телеканалу РБК в понедельник.

"Возможно, будет объявлено об инвестициях с ведущей технологической компанией в России, также несколько других технологических инвестиций, в том числе в отрасли онлайн-здравоохранения", - сказал Дмитриев. Он также подчеркнул, что РФПИ продолжит фокусироваться на инвестициях в инфраструктуру и технологии.

В понедельник лондонская финансовая газета Financial News представила список 75 ключевых участников Всемирного экономического форума в Давосе. В него вошел и Дмитриев. В рамках форума в графике главы фонда более 20 встреч с соинвесторами.

Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 23 по 26 января, его ключевой темой станет четвертая промышленная революция. Российскую делегацию возглавляет вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.