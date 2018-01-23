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"Ведомости": Евтушенков отказался от дивидендов АФК "Система" ради инвестиций

Экономика и бизнес
23 января, 1:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС

По данным газеты, сумма дивидендов составила 4,2 млрд рублей

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Основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков

Основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков отказался от получения дивидендов своей компании за девять месяцев 2017 года, чтобы вложить их в развитие корпорации. Об этом газете "Ведомости" рассказал источник, близкий к компании, и подтвердил сам Евтушенков.

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По данным издания, сумма дивидендов председателю совета директоров "Системы" составила 4,2 млрд рублей. Евтушенков объяснил свое решение желанием вложить сэкономленные средства в развитие "Системы". "Мы инвестиционная компания, мы должны инвестировать", - сказал он изданию.

Акционеры АФК "Система" на внеочередном общем собрании в ноябре прошлого года утвердили выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 0,68 рубля на одну обыкновенную акцию (13,6 рубля на одну глобальную депозитарную расписку, GDR). Общая сумма дивидендов составляет 6,562 млрд рублей.

Согласно мировому соглашению "Роснефти", "Башнефти" и Минземимущества Башкирии с АФК "Система" и "Система-Инвест", утвержденному 26 декабря, корпорация, выступающая ответчиком по делу о реорганизации башкирской нефтяной компании в 2014 году, выплатит "Башнефти" 100 млрд рублей.

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