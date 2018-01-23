Глава Минкомсвязи ждет значительного снижения цен на роуминг в Крыму в I квартале

ДАВОС, 23 января. /ТАСС/. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров рассчитывает на значительное снижение цен на роуминг в Крыму в первом квартале 2018 года, сообщил он журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Для нас отдельный вопрос - это Крым. Добиться, чтобы в первом квартале 2018 года мы все-таки значительно снизили вопрос ценового регулирования", - сказал Никифоров.

Министр пояснил ТАСС, что в целом по стране данный вопрос может быть решен в этот же период. "Отдельные участки работы останутся на второй квартал", - добавил он.

Как отметил Никифоров, жесткое регулирование отмены роуминга в законодательстве не требуется, так как это может привести к росту цен.

В 2017 году ФАС совместно с Минкомсвязью и операторами провела активную работу по устранению необоснованной разницы цен при поездках по России. Так, в августе ФАС предписала операторам "большой четверки" ("Вымпелком", "Мегафон", МТС и Tele2) устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках по стране. Изначально операторы должны были выполнить предписание до 15 декабря, однако ФАС продлила срок исполнения для трех операторов до 31 января 2018 года, а для Tele2 - до 31 мая 2018 года. ФАС рассчитывает, что проблема внутрисетевого роуминга будет решена в мае 2018 года.

Кроме того, ФАС рассматривает дела против операторов "большой четверки" по национальному роумингу и рассчитывает завершить их в начале 2018 года. Если кто-то из операторов не предоставит свои предложения, то ведомство может выдать компании предписание, а также может изъять необоснованно полученный дополнительный доход от завышенных тарифов в национальном роуминге.