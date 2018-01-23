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Тверские власти проведут ярмарку вакансий для обеспечения сварщиками ТВЗ

Экономика и бизнес
23 января, 15:34 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 23, января. /ТАСС

Тверскому вагоностроительному заводу требуется порядка 90 специалистов

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ТВЕРЬ, 23 января. /ТАСС/. Власти Тверской области проведут в феврале ярмарку вакансий, чтобы обеспечить кадрами Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ), которому в настоящее время требуется более 600 работников, в том числе 90 сварщиков. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе областного правительства.

Президент России Владимир Путин 10 января посетил ТВЗ. Начальник учебного отдела предприятия Олег Захаров задал главе государства вопрос о нехватке квалифицированных рабочих кадров на предприятии, на что Путин ответил, что в России много программ по развитию рабочих специальностей и Тверской области необходимо активнее в них участвовать.

"В связи с существенным увеличением объемов производства продукции предприятию требуется более 600 работников. В феврале запланировано проведение ярмарки вакансий специально для ТВЗ. В числе самых востребованных сотрудников - электросварщики. Сейчас на заводе открыто свыше 90 вакансий по этой специальности", - сообщили в пресс-службе.

В областном правительстве отметили, что региональные власти также планируют привлекать на предприятие людей из районов, например, работников бывшего арматурного завода в Бологовском районе.

Тверской вагоностроительный завод - одно из крупнейших предприятий машиностроительной отрасли в России.

Расположенное в Твери предприятие входит в состав ЗАО "Трансмашхолдинг" и выпускает широкий ассортимент грузовых и пассажирских вагонов, электропоезда и трамваи.

Несколько лет завод испытывал трудности в производстве, однако сейчас произошло существенное увеличение заказов.

По словам директора ТВЗ, в 2018 году завод намерен нарастить в 1,6 раза объем выпускаемой продукции в связи с чем на предприятии возникла необходимость в расширении штата.

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