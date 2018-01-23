Назарбаев: договоренности с компаниями США дадут хороший импульс экономике Казахстана

АСТАНА, 23 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил во вторник, что недавние соглашения с компаниями США дадут хороший импульс экономике республики. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

По ее информации, Назарбаев 23 января провел заседание Совета безопасности, где рассмотрены итоги официального визита президента Казахстана в США и меры по реализации достигнутых договоренностей.

"Мы обсудим итоги официального визита делегации Казахстана в США, в том числе результаты переговоров с президентом Дональдом Трампом, вице-президентом Майклом Пенсом, другими руководителями. Также необходимо обсудить меры, которые будут способствовать выполнению этих договоренностей в интересах нашей страны", - сказал Назарбаев. Как отметили в ведомстве, президент Казахстана уделил особое внимание вопросу реализации соглашений с крупными компаниями и финансовыми институтами США.

"Мы достигли конкретных договоренностей с "капитанами" американского бизнеса, которые дадут хороший импульс нашей экономике, особенно, в сфере внедрения инноваций, развития цифровизации, а также в области привлечения инвестиций и новых технологий в Казахстан", - заявил Назарбаев. Он подчеркнул важность казахстанско-американского диалога на высшем уровне в контексте экономического развития страны и укрепления региональной безопасности.

Ранее сообщалось, что в ходе официального визита Назарбаева в США 16-18 января подписано более 20 коммерческих документов об инвестиционном и торгово-экономическом сотрудничестве, которые направлены на реализацию проектов в сфере авиации и космических исследований, нефтехимической и сельскохозяйственной отрасли, а также проектов в области инфраструктурного развития на сумму порядка $7 млрд.