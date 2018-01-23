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Мобильные комплексы для выявления "санкционки" появились в Брянской и Смоленской областях

Экономика и бизнес
23 января, 16:27 UTC+3 БРЯНСК /Корр. ТАСС, Павел Баранов

В Брянской области оборудуют три мобильных таможенных комплекса на базе микроавтобусов, в Смоленской области заработают четыре таких пункта

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БРЯНСК, 23 января. /Корр. ТАСС Павел Баранов/. Мобильные таможенные комплексы для выявления санкционной продукции, ввозимой в Россию через территорию Белоруссии, появились в приграничных с этим государством районах Брянской и Смоленской областей. Об этом сообщили ТАСС на Брянской и Смоленской таможне.

"Три мобильных таможенных комплекса на базе микроавтобусов будут работать на границе в Брянской области для отслеживания перемещения грузов вдали от стационарных таможенных постов, которых нет на российско-белорусской границе", - сказал представитель Брянской таможни.

Внутри микроавтобусов оборудованы рабочие места для таможенников, с которых они могут проверять по базам данных подлинность сопроводительных документов на ввозимый груз, также есть досмотровые видеоустройства, позволяющие заглянуть в труднодоступные места автомобилей.

В Смоленской области будет четыре таких мобильных комплекса, они будут работать как вблизи границы с Белоруссией, так и в глубине приграничных регионов, сообщил представитель Смоленской таможни.

Внедрение мобильных комплексов идет на фоне роста числа попыток провоза санкционной продукции, сообщили в Смоленской таможне.

В Смоленской области в прошлом году выявлено 262 партии такой продукции - их число выросло в 1,6 раза по сравнению с 2016 годом.

Общий вес задержанных товаров составил 4,6 тыс. тонн, это вдвое больше, чем в 2016 году.

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