Путин: Россия готова поставить в Аргентину ракетные двигатели

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил об интересе российского бизнеса к проектам в Аргентине. Глава российского государства предложил Аргентине покупать отечественные ракетные двигатели.

"Роскосмос мог бы поделиться наработками по созданию космической техники, осуществлять поставки ракетных двигателей, которые являются абсолютно конкурентоспособными и до сих пор поставляются во многие страны мира, включая Соединенные Штаты Америки, несмотря на все рестрикции, о которых мы знаем", - заявил Путин по итогам переговоров с президентом Аргентины Маурисио Макри.

По словам российского лидера, "Россия и Аргентина налаживают сотрудничество в мирном освоении космоса, есть идеи по кооперации в сфере дистанционного зондирования Земли, спутниковой навигации". Глава российского государства заверил, что РФ готова поставлять в Аргентину и спецтопливо для ракетно-космической техники.

Говоря о взаимодействии в сфере мирного атома, Путин подчеркнул, что "Росатом предлагает возвести на территории Аргентины атомную электростанцию российского дизайна по самым передовым и безопасным технологиям".

"Российские железные дороги готовы подключиться к программе модернизации железных дорог Аргентины, наладить поставки современного подвижного состава", - назвал еще одну сферу интереса президент РФ. По его словам, "Трансмашхолдинг" и "Синара" намерены инвестировать в строительство объектов сервисного обслуживания и производство железнодорожной техники. Путин напомнил, что "при участии "Газпромбанка" в порту провинции Буэнос-Айрос будет построен крупнейший логистический комплекс", а "Силовые машины" осуществляют обслуживание агрегатов на пяти аргентинских гидроэлектростанциях и планируют участвовать в тендере на поставку оборудования еще для шести ГЭС".

Российский лидер назвал Аргентину "одним из ведущих торговых партнеров РФ в Латинской Америке", товарооборот с которым демонстрирует рост. "Условились с президентом Аргентины продолжить системные усилия по развитию торговых и инвестиционных связей", - сообщил Путин. Он уточнил, что данной работой должна заниматься межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, следующее заседание которой пройдет через две недели в Москве. Глава российского государства призвал активизировать работу по линии Совета предпринимателей двух стран, поскольку "российский бизнес проявляет большой интерес к реализации совместных проектов с аргентинскими партнерами".

Развитие гуманитарных связей

Путин отдельно выделил тему развития гуманитарных контактов. Он напомнил о прошедших с успехом в 2017 году гастролях в Аргентине лучших российских театров, открытии Русского центра культуры и искусства "Москва", а также о выступлениях в РФ артистов из Аргентины.