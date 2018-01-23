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Путин и Макри договорились о дальнейшем сотрудничестве в рамках Группы двадцати

Экономика и бизнес
23 января, 16:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС

Лидеры РФ и Аргентины, в частности, "подтвердили важность открытой, транспарентной, недискриминационной и инклюзивной многосторонней торговой системы, основанной на правилах ВТО"

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Россия и Аргентина подтвердили важность соблюдения правил Всемирной торговой организации (ВТО), а также договорились продвигать в рамках Группы двадцати такие темы как укрепление торговой системы и реформа международной финансовой архитектуры. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров в Кремле президентов РФ и Аргентины - Владимира Путина и Маурисио Макри.

Лидеры РФ и Аргентины, в частности, "подтвердили важность открытой, транспарентной, недискриминационной и инклюзивной многосторонней торговой системы, основанной на правилах ВТО, а также необходимость сохранения эффективного многостороннего переговорного процесса в рамках ВТО".

Россия и Аргентина также договорились продолжать взаимодействие в рамках Группы двадцати, в том числе в целях продвижения приоритетных тем аргентинского председательства в G20 в 2018 году, среди которых - укрепление многосторонней торговой системы, реформа международной финансовой архитектуры, развитие рынка труда в условиях технологических изменений, финансирование инфраструктуры и поиск устойчивой продовольственной модели будущего.

"Президенты подчеркнули свое намерение продолжать работу, направленную на скорейшее заключение меморандума о сотрудничестве по торгово-экономическим вопросам между Евразийской экономической комиссией и правительствами государств - участников Южноамериканского общего рынка в целях расширения торговли и инвестиций (МЕРКОСУР, включающий Аргентину, Бразилию, Парагвай и Уругвай - прим. ТАСС)" , - говорится в документе. Россия в целом подчеркнула свою приверженность комплексному развитию отношений с государствами Латинской Америки и Карибского бассейна, а Аргентина отметила свою готовность содействовать расширению таких связей.

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Персоны
Макри, Маурисио Путин, Владимир Владимирович
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