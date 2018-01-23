РФ и Аргентина могут инвестировать $250 млн в разработку урановых месторождений

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Россия и Аргентина в рамках официального визита президента Аргентины Маурисио Макри в Россию подписали меморандум о взаимопонимании в области разведки и разработки урановых месторождений в Аргентине.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел и вероисповедания Аргентины.

Соглашение подписано для того, чтобы закрыть потребность Аргентины в уране, пока UrAmerica (ведет разведку урана в Аргентине и Парагвае) не приступит к добыче урана и не доведет объемы добычи сырья до необходимых для покрытия потребностей страны. Также Аргентина в дальнейшем намерена позиционировать себя как глобального производителя урана в регионе.

Планируется, что объем инвестиций России и Аргентины в проект по совместной добыче урана может составить $250 млн.

Разведкой и добычей урана за рубежом занимается компания Uranium One, которая входит в структуру Росатома. Uranium One ведет добычу урана в Казахстане, США, готовится к добыче урана в Танзании и ведет с властями Намибии переговоры о получении лицензий на разведку урана в этой стране. Компания занимается продажей природного урана.