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РФ и Аргентина могут инвестировать $250 млн в разработку урановых месторождений

Экономика и бизнес
23 января, 16:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС

Стороны подписали соответствующий меморандум о понимании

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Россия и Аргентина в рамках официального визита президента Аргентины Маурисио Макри в Россию подписали меморандум о взаимопонимании в области разведки и разработки урановых месторождений в Аргентине.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел и вероисповедания Аргентины.

Соглашение подписано для того, чтобы закрыть потребность Аргентины в уране, пока UrAmerica (ведет разведку урана в Аргентине и Парагвае) не приступит к добыче урана и не доведет объемы добычи сырья до необходимых для покрытия потребностей страны. Также Аргентина в дальнейшем намерена позиционировать себя как глобального производителя урана в регионе.

Планируется, что объем инвестиций России и Аргентины в проект по совместной добыче урана может составить $250 млн.

Разведкой и добычей урана за рубежом занимается компания Uranium One, которая входит в структуру Росатома. Uranium One ведет добычу урана в Казахстане, США, готовится к добыче урана в Танзании и ведет с властями Намибии переговоры о получении лицензий на разведку урана в этой стране. Компания занимается продажей природного урана.

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Персоны
Макри, Маурисио Путин, Владимир Владимирович
Страны
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