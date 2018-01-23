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Производство железнодорожного стального литья на заводе в Брянске вырастет почти на треть

Экономика и бизнес
23 января, 16:55 UTC+3 БРЯНСК БРЯНСК 23, января. /ТАСС

Гендиректор "Бежицкого сталелитейного завода" Валерий Воронин сообщил, что в текущем году "заказов у предприятия на 7,3 млрд рублей"

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БРЯНСК, 23 января. /ТАСС/. Производство железнодорожного стального литья на "Бежицком сталелитейном заводе" (БСЗ) в Брянске в 2018 году вырастет на 29%, сообщил во вторник гендиректор предприятия Валерий Воронин на встрече с губернатором Брянской области Александром Богомазом.

"На 2018 год заказов у предприятия на 7,3 млрд рублей, выручка от реализации продукции по отношению к 2017 году вырастет на 29% [около 1,6 млрд рублей]", - приводит слова Воронина пресс-служба правительства региона.

Как рассказал ТАСС пресс-секретарь предприятия Валерий Закурдаев, рост производства связан с возросшим числом заказов на литейную продукцию от основных заказчиков предприятия - машиностроительных заводов ЗАО "Трансмашхолдинг" и ОАО "РЖД". Завод производит комплектующие узлов для грузовых и пассажирских вагонов, локомотивов, вагонов метро.

Собеседник агентства отметил, что рост производства стал возможным и благодаря модернизации предприятия, что позволило выпускать больше продукции.

Так, на заводе были запущены роботизированные установки, замещающие ручной труд с высокой эффективностью. Рост инвестиций в 2017 году составил по отношению к 2016 году 29,4%.

В нынешнем году завод ждет еще большая модернизация и рост инвестиции в предприятие почти в 1600%. Абсолютных цифр роста производства представитель завода не уточнил.

Как добавили в облправительстве, благодаря развитию завода в 2018 году на заводе будет создано около 300 рабочих мест, численность работников предприятия превысит 3 тыс. человек.

На встрече с губернатором руководитель завода также подчеркнул, что заработная плата рабочих специальностей на заводе достигает 60-70 тыс. рублей, в течение года ожидается рост зарплаты на 11,3%.

Представитель завода отметил, что предприятие последние два года работает с полной загрузкой, наращивая мощности, в то время как несколько лет назад завод мог простаивать в течение двух месяцев.

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