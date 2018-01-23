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Никифоров заявил, что РФ выступает за баланс на мировом IT-рынке и против санкций

Экономика и бизнес
23 января, 23:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС

По словам министра связи и массовых коммуникаций, "когда весь мировой рынок перекошен в пользу одной страны, это плохо по экономическим соображениям, плохо по соображениям безопасности"

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Россия выступает за баланс на мировом IT-рынке и против санкций и любых запретов. Об этом министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров во вторник сообщил в интервью телеканалу РБК.

"Мы за то, чтобы ситуация в мире была сбалансирована. Мы против каких-либо запретов, мы лишь за то, чтобы ни одна компания нигде в мире не контролировала более 50% объемов того или иного рынка", - сказал он.

"Мы готовы для этого предложить наши российские решения, и мы против каких-либо санкций и запретов", - подчеркнул министр, отметив, что дисбаланс в подобном случае угрожает безопасности, а также подтверждает истории, рассказанные в материалах Эдварда Сноудена.

"Когда весь мировой рынок перекошен в пользу одной страны, это плохо по экономическим соображениям, плохо по соображениям безопасности", - заключил он.

Ранее глава Минкомсвязи высказал мнение, что американская корпорация Microsoft может понести серьезные убытки из-за ограничения продаж программного обеспечения (ПО) российским компаниям в связи с санкционными рисками. По его мнению, российское ПО может полностью заменить программное обеспечение Microsoft. Министр добавил, что российская сторона не понимает практического смысла санкционного режима со стороны США, так как из-за этого большие убытки несут как американские компании, так и их европейские партнеры, в то время как расширение санкций в сфере IT в первую очередь поможет развитию российских компаний.

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Ответные санкции РФ Санкции в отношении России
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