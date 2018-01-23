Трамп ввел таможенные пошлины на импорт солнечных панелей и стиральных машин

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп ввел во вторник на четыре года таможенные пошлины на ввозимые в страну в основном из Азии солнечные панели и стиральные машины. Подписывая соответствующий указ, он подчеркнул, что действует в соответствии с полномочиями, которые ему предоставлены разделом 201 Закона о торговле от 1974 года.

"Впервые за многие годы мы возвращаем производство обратно в США", - отметил Трамп, выразив убеждение в том, что протекционистские меры, к которым он прибегает, "не приведут к торговой войне".

Положения раздела 201 разрешают президенту США вводить временные ограничения на импорт, в том числе путем повышения таможенных пошлин или введения квот в случае, если возросшие объемы импорта наносят или создают угрозу нанесения ущерба отечественным производителям.

Комиссия по международной торговле США пришла к выводу, что, в случае с солнечными панелями, которые импортируются главным образом из Китая, и с южнокорейскими стиральными машинами, американским производителям "был причинен существенный ущерб". По словам сотрудников Комиссии, цены на такую китайскую и южнокорейскую продукцию ниже американских аналогов. В 2016 году поставки из Китая в США солнечных панелей и фотоэлементов возросли на 500%, а цены снизились на 60%, что вынудило примерно 30 американских фирм в этом секторе прекратить производство.

Пошлина на ввоз солнечных батарей установлена на уровне 30% в течение первого года. Предполагается, что она опустится до 15% к четвертому году. Что касается тарифа на ввозимые в страну стиральные машины, то на первые 1,2 млн штук он составит 20%, на все остальные сверх этого количества - 50% в течение первого года. На третий год ставка уменьшится до 16% и 40%, соответственно.

По мнению независимых экспертов, решение о введении тарифов еще больше обострит напряженность в вопросах торговли с Китаем и Южной Кореей, а также вызовет отрицательную реакцию у американских потребителей, поскольку такие протекционистские меры могут привести к повышению цен на товары. Не исключается, что в предстоящие месяцы Трамп может принять аналогичное решение в отношении импорта стальной и алюминиевой продукции.