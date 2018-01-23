В Чечне реализуются инвестиционные проекты стоимостью более 310 млрд рублей

ГРОЗНЫЙ, 23 января. /ТАСС/. Инвестиционные проекты общей стоимостью более 310 млрд рублей находятся на стадии реализации в Чеченской Республике. Об этом на своей официальной странице в социальной сети "Вконтакте" сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"Инвестиции отечественных и зарубежных фирм и фондов играют важную роль в развитии экономики и социальной сферы Чечни. И в этом году в стадии реализации у нас находятся инвестпроекты общей стоимостью более 310 млрд руб. Самое главное - создали "тепличные" условия для вложения средств в малый и средний бизнес, а также в крупные объекты и предприятия", - написал Кадыров.

По его словам, правительству республики на переговорах в Германии удалось достигнуть соглашения по строительству нескольких заводов и расширению крупного инновационного технопарка "Казбек", способного обеспечить рабочими местами более 8 тыс. человек.

"В Чечню также прибыла группа специалистов Сбербанка РФ, которая совместно с правительством разрабатывает стратегию развития республики. Мы также затронули вопросы бюджетной политики. По итогам 2017 года, у республики нет ни одного отрицательного социально-экономического показателя, Чечня выполнила все взятые на себя обязательства. Это способствует снижению безработицы, снятию напряженности на рынке труда, привлечению в республиканский бюджет новых налоговых отчислений", - сообщил глава Чечни.

Кадыров отметил высокую значимость грамотного менеджмента для реализации проектов, направленных на развитие передовых отраслей экономики региона. "Наша цель - свести на нет безработицу, развивать туризм, промышленность, сделать все для благополучия и достойной жизни населения. Хочу напомнить, что уровень безработицы в Чечне, когда мы начинали восстановление экономики, превышал 76,0%, а сегодня в районе 9,0%", - подытожил он.