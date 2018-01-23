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"Нафтогаз": Киеву выгоднее платить "Газпрому" штрафы, чем погасить долг за счет кредита

Экономика и бизнес
23 января, 23:34 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 23, января. /ТАСС

Глава украинской компании Андрей Коболев подчеркнул, что "Нафтогазу" выгоднее "кредитоваться" в "Газпроме", чем в украинской банковской системе

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КИЕВ, 23 января. /ТАСС/. Украинская компания "Нафтогаз", которую Стокгольмский арбитраж обязал выплатить "Газпрому" более $2 млрд, не будет исполнять данное решение и продолжит накапливать штрафные пени до окончательного разрешения спора, так как это выгоднее, чем погасить долг за счет кредита банках страны. Об этом заявил во вторник глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Процентная ставка, которую "Нафтогаз" должен выплачивать на эту сумму является ниже, чем большинство наших кредитов, за исключением кредита ЕБРР и Всемирного банка. Во всех остальных украинских банках эта ставка выше", - сказал глава компании в эфире украинского "5 канала". Он подчеркнул, что "Нафтогазу" выгоднее "кредитоваться" в "Газпроме", чем в украинской банковской системе.

Говоря о механизме погашения процентов, Коболев сообщил, что украинская сторона планирует делать это за счет взаимозачета, исходя из решения суда по второму спору, который касается транзита газа через Украину. Решение по этому иску ожидается в конце февраля текущего года.

"Вопрос состоит в том, что такая же пеня, такие же проценты насчитываются по нашим требованиям к транзитному контракту. Это симметричная ситуация. В зависимости от того, сколько мы можем получить денег, будет взаимозачет", - сказал он. По его оценкам, если суд полностью удовлетворит требования украинской стороны, то в пользу "Нафтогаза" может быть насчитано до $16 млрд.

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма 22 декабря 2017 подвел итоги длившегося с июня 2014 года разбирательства в споре по контракту купли-продажи газа в 2009-2019 годах, инициированному "Газпром". В окончательном решении он обязал "Нафтогаз" уплатить в пользу "Газпрома" сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере $2,018 млрд, а также проценты с 22 декабря 2017 года до даты осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки. Также суд обязал "Нафтогаз" ежегодно с 2018 года отбирать и оплачивать до 5 млрд куб. м газа, оставив условие "бери или плати" для 80% этого объема.

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