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Никифоров: для решения общих проблем в цифровой сфере нужны единые правила игры

Экономика и бизнес
23 января, 23:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС

Глава Минкомсвязи отметил, что одним из ключевых пунктов повестки дня является цифровая экономика, что вызывает интерес ведущих технологических компаний и инвесторов к России

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров считает необходимым вырабатывать единые правила игры для решения общих проблем в цифровой сфере. Об этом он заявил во вторник в интервью телеканалу РБК на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

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"Цифровизация, интернет, такие проблемы как кибербезопасность - они по своей природе трансграничны, их ни одна страна в одиночку решить не может. Нам нужно все время договариваться и вырабатывать единые правила игры, мы всегда за это выступаем", - сказал он.

"Поэтому мероприятия, подобные Давосу, для нас очень важны", - подчеркнул министр.

Он отметил, что одним из ключевых пунктов повестки дня является цифровая экономика, что вызывает интерес ведущих технологических компаний и инвесторов к РФ. "С точки зрения того, что происходит у нас с цифровой экономикой, которую и президент, и председатель правительства обозначили в качестве одного из приоритетов с точки зрения развития страны, мы видим большой, такой неподдельный интерес к сотрудничеству с Россией", - сказал Никифоров, рассуждая о важности программы цифровой экономики на государственном уровне.

По его мнению, направлений программы будет много, так как все индустрии, от образования, здравоохранения до торговли и транспорта будут скоро вовлечены в цифровизацию.

"Мы утвердили четыре блока мероприятий, но я думаю, что их будет не пять - может, десять, может, пятнадцать. Потому что не останется ни одной индустрии, которая сможет где-то в стороне переждать эту бурю цифровой трансформации", - сказал министр, добавив, что главной задачей станет переподготовка кадров.

Направления развития

Правительство утвердило программу "Цифровая экономика" в июле 2017 года, сама программа обозначила только направления развития. Конкретные мероприятия зафиксированы в трехлетних планах мероприятий по каждому направлению.

Программа "Цифровая экономика РФ" рассчитана до 2024 года включительно и состоит из пяти направлений, посвященных нормативному регулированию, образованию, кадрам, кибербезопасности, формированию исследовательских компетенций и ИТ-инфраструктуре. Планы мероприятий по четырем направлениям программы были утверждены 18 декабря 2017 года. Часть мероприятий, предусмотренных документами, уже реализуются сейчас - программа собрала в единую систему как существующие меры, так и новые. Совокупно на реализацию четырех планов мероприятий потребуется порядка 522 млрд рублей.

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Экономический форум в Давосе - 2018
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