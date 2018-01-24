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Трамп встретится в Давосе с главами Великобритании, Израиля, Руанды и Швейцарии

Экономика и бизнес
24 января, 0:22 UTC+3

Президент США планирует обсудить с участниками форума ситуацию вокруг КНДР и Ирана, а также борьбу с ИГ

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Manuel Balce Ceneta

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Глава администрации США Дональд Трамп проведет в рамках Всемирного экономического форума в Давосе двусторонние встречи с премьерами Великобритании и Израиля Терезой Мэй и Биньямином Нетаньяху, а также президентами Руанды, председательствующей сейчас в Африканском союзе, и Швейцарии Полем Кагаме и Аленом Берсе. Об этом сообщил во вторник на брифинге для журналистов помощник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер.

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Сообщается также, что президент США планирует обсуждать с участниками Всемирного экономического форума в Давосе ситуацию вокруг КНДР, дальнейшую судьбу "ядерной сделки" с Ираном, а также ход борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

"В четверг президент встретится с премьер-министром Великобритании Мэй, чтобы обсудить конфликт в Сирии, дестабилизирующее поведение Ирана, пути устранения недостатков в "ядерной сделке" с Ираном и нашу общую цель денуклеаризации Корейского полуострова. Кроме того, он встретится с премьер-министром Нетаньяху, чтобы подтвердить прочную приверженность США Израилю, обсудить усилия, призванные сократить влияние Ирана на Ближнем Востоке и способы достижения прочного мира [с Государством Палестина]", - сказал Макмастер.

"В пятницу президент проведет встречу с президентом Руанды Кагаме, который в настоящее время является председателем Африканского союза, чтобы подкрепить отношения между США и Африкой, обсудить разделяемые приоритеты, включая торговлю и безопасность. Наконец, он встретится с президентом Швейцарии - хозяйкой Всемирного экономического форума - Берсе, чтобы рассмотреть двусторонние инвестиции, [вопросы обеспечения] экономического роста и инновации", - добавил помощник американского президента.

Со своей стороны Глава Национального экономического совета при Белом доме Гэри Кон уточнил на этом же брифинге, что Трамп вылетит в Давос в среду вечером по времени Восточного побережья США. "Он прибывает в Швейцарию в четверг утром по местному времени", - сказал Кон. По его словам, Трамп пробудет в Давосе по пятницу включительно. При этом обсуждать хозяин Белого дома будет не только экономические вопросы, подтвердили Кон и Макмастер.

"Президент также использует время в Давосе, чтобы обсудить иные вопросы национальной безопасности, включая международные усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, [действия] коалиции по борьбе с ИГ, наши усилия по противодействию разрушительной повестке дня Ирана, направленной на то, чтобы сеять насилие в регионе Большого Ближнего Востока, а также разработке Ираном баллистических ракет, [затронет в беседах с коллегами] фундаментальные изъяны в ядерной сделке с Ираном", - заявил Макмастер.

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Темы
Кризис в Сирии Ситуация вокруг Ирана Ракетные запуски в КНДР Экономический форум в Давосе - 2018 Борьба с "Исламским государством" Ситуация на Корейском полуострове
Персоны
Берсе, Ален Мэй, Тереза Кагаме, Поль Трамп, Дональд Макмастер, Герберт Нетаньяху, Биньямин
Страны
США Иран КНДР Сирия Руанда Израиль Швейцария Великобритания
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