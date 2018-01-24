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WSJ: компанию Харви Вайнштейна готовы купить, не доводя ее до банкротства

Экономика и бизнес
24 января, 2:34 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 24, января. /ТАСС

По данным издания, предприниматель Мария Контрерас-Суит готова заплатить за компанию около $300 млн наличными, а также принять на себя обязательства по ее долгам

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Харви Вайнштейн

Харви Вайнштейн

© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT/POOL

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Руководство Weinstein Company, сооснователем которой является обвиняемый в домогательствах Харви Вайнштейн, ведет переговоры о продаже этой американской продюсерской компании группе инвесторов за свыше $500 млн. Как сообщила во вторник газета The Wall Street Journal, группу потенциальных покупателей возглавляет предприниматель Мария Контрерас-Суит, которая единственная из претендентов согласилась на сделку, позволяющую избежать банкротства Weinstein Company.

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Согласно сведениям источников издания, Контрерас-Суит готова выложить за компанию менее $300 млн наличными и принять на себя обязательства по ее долгам, достигающим $225 млн. После покупки предприниматель обещает профинансировать текущие расходы Weinstein Company еще на $175 млн и добиваться предоставления ей кредитной линии. В состав группы инвесторов также входят венчурные фирмы Yucaipa Capital и Lantern Capital. Они согласны отложить дополнительные средства на оказание помощи жертвам Вайнштейна.

Как поясняют источники газеты, остальные потенциальные претенденты рассчитывают приобрести Weinstein Company уже после ее банкротства, которое позволит новому владельцу не принимать на себя юридическую ответственность за деяния продюсера и не выплачивать отступные потерпевшим, точное число которых может быть очень велико. Контрерас-Суит преследует иные цели и готова рискнуть, она в свое время основала банк ProAmerica Bank, поглощенный другим более крупным финансовым учреждением в 2015 году.

Как сообщала ранее газета, в адрес Weinstein Company поступило около 20 предложений о покупке. После этого владельцы компании и члены ее совета директоров сократили список потенциальных покупателей до шести имен. В их число вошли студия Lions Gate, инвестиционные фирмы Vine Alternative Investments и Shamrock Capital Investments, а также инвестгруппа Контрерас-Свит.

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