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Правкомиссия одобрила законопроект, разрешающий рекламу в СМИ произведенного в ЕАЭС вина

Экономика и бизнес
24 января, 15:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС

Инициатива будет рассмотрена на заседании кабмина

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект, разрешающий рекламу в СМИ вина, произведенного в государствах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба кабмина РФ.

"В целях приведения российского законодательства в соответствие с правом Евразийского экономического союза законопроектом предлагается внести изменения в закон о рекламе, которыми исключается запрет на рекламу в периодических печатных изданиях, в теле- и радиопрограммах вина и игристого вина, произведенных в государствах ЕАЭС из винограда, выращенного на территориях России и государств ЕАЭС", - говорится в сообщении.

Проект федерального закона внесен ФАС России. Он предлагает установить для всех стран ЕАЭС "режим не менее благоприятный, чем режим" для российских производителей. Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства РФ.

В настоящее время соответствующий российский профильный закон устанавливает, что реклама алкогольной продукции не должна размещаться в периодических печатных изданиях, за исключением рекламы пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, а также вина и игристого вина, произведенных в России из выращенного на ее территории винограда.

Кроме того, реклама "тихого" и игристого вина, произведенного в России из выращенного на ее территории винограда, разрешается на выставках пищевой продукции, выставках организаций общественного питания, а также в телепрограммах и радиопрограммах с 23 до 7 часов местного времени.

При этом протокол о торговле услугами и инвестициях ЕАЭС предполагает, что на внутреннем рынке государства союза поставщикам и получателям услуг другого члена ЕАЭС предоставляется национальный режим допуска. В связи с этим законопроект распространяет национальные нормы в отношении рекламы вина на соответствующую продукцию из стран ЕАЭС.

Реклама алкоголя в СМИ и интернете запрещена с 2008 года. В 2013 году была ограничена и реклама табака в печатных СМИ. С тех пор множество раз различные ведомства пытались частично ослабить этот запрет.

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