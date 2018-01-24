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Кубанские аграрии в 2017 году собрали на 10% меньше риса

Экономика и бизнес
24 января, 15:32 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 24, января. /ТАСС

Снижение урожайности связывают с уменьшением структуры посевных площадей и с погодными условиями

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КРАСНОДАР, 24 января. /ТАСС/. Урожай риса в Краснодарском крае, который производит 80% этой культуры в России, в 2017 году составил около 731 тыс. тонн, что на 10,4% меньше, чем годом ранее, сообщил ТАСС в среду исполнительный директор НП "Южный рисовый союз" Михаил Радченко.

"Мы получили урожай немного меньший [чем в 2016 году]. В этом году у нас 731 тыс. тонн в зачетном весе, в прошлом году было в пределах 815 тыс. тонн. Это связано с тем, что произошло уменьшение структуры посевных площадей с 136 тыс. га до 122 тыс. га, а также с погодными условиями, из-за которых снизилась урожайность", - сказал собеседник.

Он отметил, что также сократился экспорт риса, однако о конкретных цифрах говорить пока рано.

По данным союза, цена на краснодарский рис-крупу колеблется в пределах 33 рублей за 1 кг на 1 сорт ТУ и 36-37 рублей за 1 кг на ГОСТ 1 сорт, что на уровне цен на тайский и вьетнамский рис.

При этом выход крупы из риса урожая 2017 года составляет 52-54%, и эксперты опасаются, что остатков риса-сырца может не хватить до нового урожая. На 15 января они составляли 374,2 тыс. тонн - на 21,6% ниже, чем годом ранее. В 2017 году из-за низкого выхода крупы предыдущего урожая рис-сырец закончился в первой декаде августа, в 2016 году - на два месяца позже.

Ранее эксперты прогнозировали, что из-за сокращения посевных площадей и погодных условий, урожай риса-сырца в зачетном весе не превысит 750 тыс. тонн. Некоммерческое партнерство "Южный рисовый союз" создано в 2010 году в Краснодарском крае, его членами являются 40 организаций, в том числе крупнейшие российские агрохолдинги.

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