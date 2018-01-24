Производство комбайнов на российско-белорусском предприятии в Брянске выросло на 30%

БРЯНСК, 24 января. /ТАСС/. Российско-белорусское предприятие "Брянсксельмаш" увеличило выпуск комбайнов в 2017 году на 30%. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства Брянской области по итогам встречи губернатора региона Александра Богомаза с гендиректором предприятия Валерией Сулеевым.

"В течение 2017 года предприятие освоило выпуск новой продукции и увеличило объемы производства на 31%", - цитирует Сулеева пресс-служба облправительства. Руководитель предприятия также сказал, что в денежном выражении выпуск товарной продукции вырос также на треть, составив 6,9 млрд рублей.

На встрече было сказано, что одной из новинок 2017 года российско-белорусского СП стали зерноуборочные комбайны с системой онлайн-мониторинга и параметрического контроля. С ее помощью можно определить местоположение, скорость и направление движения комбайна, контролировать количество топлива, время работы, обороты двигателя и ряд других параметров. Наращивание объемов выпуска произошло благодаря внедрению новых технологических операций, модернизации оборудования. До 2020 года в перевооружение запада будет вложено более 400 млн рублей.

Как отметил Сулеев, благодаря наращиванию объемов выпуска доля российско-белорусских комбайнов на российском рынке в 2017 году составила 30%, а в объеме всех видов реализованной в стране сельскохозяйственной техники доля "Брянсксельмаша" достигла 16%.

ЗАО СП "Брянсксельмаш" начало работу в 2005 году, по объемы выпуска комбайнов СП занимает сейчас второе место в России. Главным акционером предприятия является ОАО "Гомсельмаш" (Белоруссия). Первоначально в Брянске шла сборка техники из поставляемых из Гомеля машинокомплектов, сейчас локализация производства все больше растет. Комплектующие начали поставлять российские предприятия из Волгограда, Ярославля, Екатеринбурга.