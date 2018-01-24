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Новак: мировой экономике через 20 лет понадобится добыча еще 30 млн баррелей нефти в сутки

Экономика и бизнес
24 января, 15:51 UTC+3 ДАВОС ДАВОС 24, января. /ТАСС

По словам министра энергетики, в ближайшие время компаниям по всему миру нужно будет начать добычу 20 млн баррелей в сутки только для того, чтобы поддерживать текущий уровень извлечения нефти

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ДАВОС, 24 января. /ТАСС/. Министерство энергетики России не боится конкуренции со сланцевой нефтью США, так как через 20 лет мировому рынку потребуется дополнительно добывать еще около 30 млн баррелей нефти в сутки. Об этом сообщил на Всемирном экономическом форуме в Давосе министр энергетики России Александр Новак.

"Я не боюсь сланца - он не решит всех проблем, не закроет рост потребления", - сказал он.

По словам министра, в ближайшие время компаниям по всему миру нужно будет начать добычу 20 млн баррелей в сутки только для того, чтобы поддерживать текущий уровень извлечения нефти. Еще 10 млн баррелей нефти нужно будет дополнительно добывать из-за роста потребления, который особенно увеличится за счет развивающихся экономик.

"Во все это нужно инвестировать средства. Никакой сланец не сможет покрыть (такие объемы)", - добавил Новак.

Ключевой темой Всемирного экономического форума, который проходит с 23 по 26 января в Давосе, является четвертая промышленная революция. Возглавляет российскую делегацию вице-премьер Аркадий Дворкович, в работе форума с российской стороны принимают участие представители различных органов власти и бизнеса. На ключевой международной консультационной площадке обсуждают современные глобальные вызовы, будущее политики, экономики, цифровых технологий. В рамках российской повестки планируется обсудить развитие промышленности и государственно-частного партнерства.

Фонд "Росконгресс" организовал в рамках форума работу "Русского дома", который является официальной российской резиденцией в Давосе. Основная цель "Русского дома" - показать открытость России к диалогу и сотрудничеству для достижения успеха в бизнесе. ТАСС является генеральным информационным партнером "Русского дома" в Давосе.

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