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Апелляционный суд Англии заслушал позицию Украины по делу о долге перед РФ

Экономика и бизнес
24 января, 15:55 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 24, января. /ТАСС

Ожидается, что судья Элизабет Глостер подведет итоги заседания 26 января

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ЛОНДОН, 24 января. /ТАСС/. Украинская сторона завершила в среду представление своих аргументов в Апелляционном суде Англии во время рассмотрения апелляции на решение Высокого суда Лондона по долгу перед Россией в размере $3 млрд. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

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Как и в первые два дня слушаний, начавшихся 22 января, свои возражения на прошлогоднее решение судьи Высокого суда Лондона Уильяма Блэра провести рассмотрение дела по ускоренной процедуре, а затем - обязать Украину выплатить России долг по еврооблигациям в полном объеме, высказал королевский адвокат Бэнким Тэнки. Он выступает от представляющей Украину юридической компании Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.

Затем свою позицию начал представлять королевский адвокат Марк Ховард из компании The Law Debenture Trust Corporation. Она представляет в этом споре Россию.

Российская аргументация будет заслушана в течение двух дней. После этого украинская сторона получит право ответить на эти доводы. 26 января судья Элизабет Глостер, которая председательствует на слушаниях, как ожидается, подведет итоги заседания. На выработку решения суду, предположительно, понадобится несколько месяцев.

Откуда взялся долг

Правительство Украины в 2013 году постановило осуществить государственные внешние заимствования путем выпуска облигаций внешнего государственного займа на сумму $3 млрд с погашением 20 декабря 2015 года, которые выкупила Россия. Украина должна была выплатить долг в декабре 2015 года. Этого не произошло, поскольку на Украине ввели мораторий на возврат долгов кредиторам, в том числе РФ.

После этого в феврале 2016 года Россия подала судебный иск против Украины. 29 марта 2017 года Высокий суд Лондона вынес решение, обязывающее Украину выплатить России долг по еврооблигациям в полном объеме. Ответчик оспорил это решение в Апелляционном суде Лондона.

Россия неоднократно заявляла о том, что открыта для переговоров с Киевом. В прошлом месяце министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил о том, что Москва готова рассматривать любые предложения по обмену на другие бумаги долга Украины, но переговоры с украинской стороной сейчас не ведутся.

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